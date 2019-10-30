В России предложили укрепить асфальт полиэтиленом

СЕГОДНЯ 08:29 2019-10-30T08:29:37+03:00

Это поможет продлить срок службы покрытия в три раза

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Российские специалисты нашли способ продлить жизнь асфальта. Если добавлять в состав полиэтилен, то получится продукт совсем иного качества. Такие дороги будут служить дольше и ремонтировать их придется в три раза реже.

Само по себе производство такого полимера слишком затратно, но в случае использования предложенного метода он будет стоить лишь в несколько раз дороже сырья для обычных пластиковых пакетов в супермаркетах.

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) считается одним из наиболее износостойких материалах в мире. Его используют для протезирования суставов, изготовления бронежилетов, деталей ракет и самолётов.

Российские ученые из Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова (НИОХ СО РАН) смогли упросить сложную процедуру создания материала за счет каталитических систем на основе дихлорида титана

В итоге получился порошкообразный полимер, который под воздействием температуры дает сверхпрочную пленку.

Для переработки не потребуется новое оборудование, подойдет то, что уже имеется у нефтехимических предприятий. В результате полимер может подешеветь более чем в 15 раз, с существующих 2 500 рублей за кг до 150 рублей.

Ученые из НИОХ СО РАН предлагают использовать такой сверхпрочный материал при строительстве дорог. Если создавать армирующие сетки и укладывать их внутрь, то можно серьезно продлить срок службы дорог и сократить расходы на ремонт.

В Росавтодоре газете «Известия» пояснили, что слово полимер в применении к дорожным работам звучит уже 30 лет и некоторые технологии успешно используются. Конкретно по данной разработке что-то сказать сложно, так как не указаны технические параметры.

ИСТОЧНИК KP.RU