В России изменились правила ОСАГО

СЕГОДНЯ 09:42 2019-10-30T09:43:15+03:00

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В России изменился список документов для получения полиса ОСАГО, а нарушителям ДТП оставят все меньше шансов избежать ответственности. С 29 октября изменились правила ОСАГО, что нового появилось в законе, выясняли корреспонденты «Известий».

Виновника аварии можно теперь заставить возмещать ущерб, не только если он прошел медосвидетельствование и оно показало – водитель пьян, но и если автомобилист отказался от проверки. Обязан буде возместить ущерб от аварии виновный водитель, в полисе которого отсутствует разрешение управлять транспортным средством с прицепом.

Недействительными будут признавать полиса, если там будут указаны недостоверные данные. Раньше правило регресса распространялось только на бланки, оформленные онлайн. Зачастую мошенники намеренно занижают некоторые показатели, например стаж водителя, мощность авто, место регистрации. В итоге, такой полис обходится дешевле.

- Они выдают на руки полис, в котором всё написано правильно, а в страховую сдают другие данные, - рассказал «Известиям» юрист движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

Таким же образом страховые агенты указывают в полисе для автомобиля, что это мопед или мотоцикл, используют поддельные копии документов.

- Мы провели масштабный эксперимент по поверке полисов ОСАГО с помощью камер на дорогах, который показал, что половина обратившихся в союз получателей «писем счастья» об отсутствии страховки не знали, что ездят с поддельным полисом ОСАГО, - заявил президент РСА Игорь Юргенс.

Что касается правил оформления, то теперь застраховать авто может только владелец. Страховщику нужно предоставить свидетельство о праве собственности авто. Ввели изменения для регистрации ОСАГО для тракторов и дорожной техники – нужно предоставить паспорт машины, свидетельство о прохождении ТО, удостоверение тракториста-машиниста.

ИСТОЧНИК KP.RU