На концерте американской певицы в Москве зал скандировал «Русские, вперед!»

СЕГОДНЯ 11:06 2019-10-30T11:10:52+03:00

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В Москве на концерте певицы Тессы Вайолет зал начал скандировать «Русские, вперед!», заглушая саму исполнительницу. Ролик в твиттер опубликовал пользователь Дмитрий Шнайдер под ником Gonzzz_23. Несмотря на то, что во время концерта певица улыбалась и даже подбадривала зал, по окончании выступления она решила объясниться с поклонниками через соцсети.

Вайолет поблагодарила для начала фанатов:

-Мой сладкий горошек, спасибо, что пришли, - написала певица в твиттер.

Она призналась, что испытывает смешанные чувства. Выкрики из зала Тесса Вайолет сравнила с американским движением MAGA – «Сделаем Америку великой снова», патриотов поддерживает президент США Дональд Трамп. Певица движение не поддерживает, и осудила российских поклонников за неожиданную акцию.

- Это русский эквивалент движения MAGA, кооптировавшего мой образ и мою песню как символ своего движения. На случай, если было не до конца понятно: я не поддерживаю это, - написала певица.

Ее образ действительно в 2018 году выбрали как символ движения участники одного сообщества ВКонтакте. Разобраться до конца, почему именно Вайлет стала этм симовлом, в самой группе не смогли – предположили, что это дело вкуса администратора группы, который сумел продвинуть тренд. Певицу с помощью фотошопа превращали то в генерала, то в царицу. Ее песню Crush (на ее как раз в Москве и среагировал зал) переделали и выложили в Сеть. Вайлет тогда в твиттере призналась, что видела измененный ролик и в курсе, что ее называют «русской королевой».

Фанаты певицы из США пришли на ее концерт и проскандировали Русские, вперед! .

ИСТОЧНИК KP.RU