В СК возбудили дело об убийстве воспитанников Ейского детдома в 1942 году

СЕГОДНЯ 14:43 2019-10-30T14:49:19+03:00

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В России возбудили дело о геноциде по факту убийства в 2942 году 214 детей. Погибшие были воспитанниками Ейского детского дома. Их тела обнаружили только в 1943 году после освобождения Краснодарского края от фашистских оккупантов. Основанием для возбуждения дела стали рассекреченные ФСБ архивные данные. Дело возбуждено по статье 357 УК РФ «Геноцид».

- Установлено, что ходе этих карательных операций 9 и 10 октября 1942 года члены зондеркоманды СС-10 "а" с участием начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача гестапо Штрауха, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома Ейска, - сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Тела детей обнаружили в в районе Широчанского хутора. Расследование, начатое в те годы, завершилось приговором для части исполнителей преступления. Вину понесли военнослужащие, а также сам доктор Кристман, возглавлявший операцию. В соответствии с Уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге преступления против человечности не имеют срока давности. Часть участников казни детей, в том числе Бедедекер, Кандлер, Штраух, смогли уйти от ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU