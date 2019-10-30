2019-10-30T14:49:19+03:00
Общество

В СК возбудили дело об убийстве воспитанников Ейского детдома в 1942 году

В ведомстве уточнили – преступление не имеет срока давности
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Следователи получили рассекреченные архивы ФСКСледователи получили рассекреченные архивы ФСКФото: Евгения ГРЕБЕНИК
Изменить размер текста:

В России возбудили дело о геноциде по факту убийства в 2942 году 214 детей. Погибшие были воспитанниками Ейского детского дома. Их тела обнаружили только в 1943 году после освобождения Краснодарского края от фашистских оккупантов. Основанием для возбуждения дела стали рассекреченные ФСБ архивные данные. Дело возбуждено по статье 357 УК РФ «Геноцид».

- Установлено, что ходе этих карательных операций 9 и 10 октября 1942 года члены зондеркоманды СС-10 "а" с участием начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача гестапо Штрауха, применяя мобильные газовые камеры, совершили массовое убийство воспитанников детского дома Ейска, - сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Тела детей обнаружили в в районе Широчанского хутора. Расследование, начатое в те годы, завершилось приговором для части исполнителей преступления. Вину понесли военнослужащие, а также сам доктор Кристман, возглавлявший операцию. В соответствии с Уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге преступления против человечности не имеют срока давности. Часть участников казни детей, в том числе Бедедекер, Кандлер, Штраух, смогли уйти от ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Таиланде для туристов откроют пещеру, в которой в 2018 году затопило детей с тренером
В Кремле сообщили об отсутствии итогового текста законопроекта о пропаганде наркотиков в Интернете
Актрису Лидию Вележеву высадили из самолета
Зеленский назвал три этапа для завершения конфликта в Донбассе
В Минфин предложили установить предел по стоимости гаджетов для чиновников
Зеленский назвал главные ценности современной Украины
В Госдуму внесли законопроект о пропаганде наркотиков в Интернете: нарушителю грозит до 7 лет
В Москве нашли водителя-рекордсмена: Он накатал штрафов на миллион рублей
В Москве начали бесплатно выдавать не зарегистрированный в России препарат «Фризимум»
В Турции американские санкции назвали «стратегической близорукостью»
Посольство Израиля в России временно закрыли из-за нехватки денег
На концерте американской певицы в Москве зал скандировал «Русские, вперед!»
Россия развернула радиолокаторы «Подсолнух» на трех направлениях
«Ни родители, ни солдаты не жаловались никогда»: В комитете солдатских матерей прокомментировали стрельбу в части в Забайкалье
Замглавы Минфина Леонид Горин: число нацпроектов может вырасти с 12 до 15
Грета Тунберг отказалась от премии Северного Совета
ВВС США планируют использовать на учениях Ми-24
В России изменились правила ОСАГО
Росстат назвал регионы с самыми хорошими дорогами
Грудинин сообщил, что у него нет денег на оплату по иску акционеров
Автоэксперты рассказали, как подготовить авто к зиме и сэкономить