Стивен Сигал поселился в тихом селе под Москвой

СЕГОДНЯ 16:13 2019-10-30T16:13:23+03:00

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Еще в июле прошлого года голливудская звезда Стивен Сигал приобрел недвижимость в Подмосковье. Но известно об этом стало только сейчас. В качестве места проживания актер выбрал тихое село Усово под Одинцово. Администрация района восприняла такое соседство крайне положительно. Тем более, что именитый актер нередко выступает на городских мероприятиях. Например, в прошлом году он проводил мастер-класс в гимназии имени Примакова. Об этом рассказала председатель совета депутатов городского округа Татьяна Одинцова.

- Надеемся, что подобное сотрудничество станет постоянным, что артист сможет бывать и в других наших образовательных организациях, общаться с ребятами, прививать им любовь к спорту. Ведь мы знаем, что он поклонник спорта и здорового образа жизни, - приводит ее слова Интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На вопрос, почему артист поселился именно в Одинцово, депутат ответила, что точно не знает. Но предположила, что ему нравится местная природа, достопримечательности и, конечно, люди. Напомним, гражданином России Стивен Сигал стал в 2016 году.

ИСТОЧНИК KP.RU