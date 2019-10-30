В Раде нового созыва произошла первая драка парламентариев

СЕГОДНЯ 16:37 2019-10-30T16:37:23+03:00

Свои места депутаты заняли только после угроз замспикера украинского парламента [видео]

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В Верховной раде Украины IX созыва произошла первая драка. В потасовке участвовали депутаты от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Николай Скорик и от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко.

Парламентарии начали драться прямо в зале заседаний после обсуждения и голосования за постановление о создании временной следственной комиссии по трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 года.

Депутат от фракции «Слуга народа» оторвал пуговицу от пиджака своего коллеги от «Оппозиционной платформы - За жизнь». После чего парламентариев смогли разнять.

Свои места депутаты заняли только после угроз заместителя спикера Рады Руслана Стефанчука прервать работу Рады.

Инициированное «Оппозиционной платформой» постановление о создании ВСК по делу о беспорядках в Одессе не пошло. Документ одобрили только 79 парламентариев.

Напомним, 2 мая 2014-го в Одессе после прошедших потасовок активистов «антимайдана» и «евромайдановцами», противники новой власти были вынуждены укрыться в здании Дома профсоюзов, где их забросали коктейлями Молотова. Пытавшихся спастись добивали. В результате по официальным данным погибли 48 человек, более 250 были ранены.

В Раде нового созыва произошла первая драка депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU