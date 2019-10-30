В Раде нового созыва произошла первая драка парламентариев
В Верховной раде Украины IX созыва произошла первая драка. В потасовке участвовали депутаты от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Николай Скорик и от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко.
Парламентарии начали драться прямо в зале заседаний после обсуждения и голосования за постановление о создании временной следственной комиссии по трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 года.
Депутат от фракции «Слуга народа» оторвал пуговицу от пиджака своего коллеги от «Оппозиционной платформы - За жизнь». После чего парламентариев смогли разнять.
Свои места депутаты заняли только после угроз заместителя спикера Рады Руслана Стефанчука прервать работу Рады.
Инициированное «Оппозиционной платформой» постановление о создании ВСК по делу о беспорядках в Одессе не пошло. Документ одобрили только 79 парламентариев.
Напомним, 2 мая 2014-го в Одессе после прошедших потасовок активистов «антимайдана» и «евромайдановцами», противники новой власти были вынуждены укрыться в здании Дома профсоюзов, где их забросали коктейлями Молотова. Пытавшихся спастись добивали. В результате по официальным данным погибли 48 человек, более 250 были ранены.
В Раде нового созыва произошла первая драка депутатов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»