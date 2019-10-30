2019-10-30T17:07:50+03:00
Политика

Командир фрегата «Адмирал Горшков» рассказал об уникальности судна

На вооружении у корабля ракеты «Оникс» и «Калибр»
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Фрегат "Адмирал Горшков"Фрегат "Адмирал Горшков"Фото: Кадр видео
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В России построили новый уникальный фрегат, которому пока нет аналогов в мире. О возможностях корабля рассказал командир Игорь Крохмаль. По его словам, фрегат «Адмирал Горшков» обладает всеми необходимыми характеристиками: он способен обнаруживать воздушного, надводного и подводного противника. И делать все это в дальней морской зоне.

- Ни одного такого корабля на данный момент еще нет. Даже, вот мы видим на примере иностранных партнеров, у них фрегат две недели в море, потом в базу, где пробудет неделю. Это корабли если не прибрежной зоны, то, по крайней мере, морской зоны, - приводит слова Крохмаля сайт телеканала «Звезда».

Экипаж корабля составляет более 170 человек. На его вооружении находятся ракеты «Оникс» и «Калибр», а также зенитные ракетные комплексы «Полимент-Редут». При этом, на 75% фрегат состоит из новейших компонентов.

Запуск крылатых ракет Калибр с фрегата Адмирал Горшков на учении Гром-2019 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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