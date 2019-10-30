СЕГОДНЯ 19:33 2019-10-30T19:33:24+03:00

Россияне впервые с 2015 года стали меньше покупать лекарств Фото: Иван ВИСЛОВ

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко объяснил почему россияне стали меньше болеть. Это происходит благодаря вакцинации, уверен бывший главный санитарный врач России.

В этом году впервые с 2015 года на территории РФ продажи лекарств снизились на 3,8 млрд упаковок.

- Идет вакцинация. Если даже человек болеет, то болезнь протекает легче и лекарств требуется меньше лекарств. Подавляющее количество не болеет вообще, - длится Онищенко с ФАН.

Даже у взрослых людей, у которых снижается иммунитет, болезни стали протекать реже.

- Меньше болеешь, меньше тратишь денег на лекарства. Собственно, для этого все и делается. Чем активнее идет профилактика, тем меньше потребляется лекарств», — пояснил депутат Госдумы.

Ранее в СМИ и соцсетях обсуждается дефицит лекарств в российских больницах и аптеках. Пациенты не могут найти такие жизненно важные препараты, как преднизолон (средство для спасения от смертельно опасных аллергических реакций).

Медики сообщают, что нет вакцин против бешенства. А региональные органы здравоохранения заявляют, что поставщики не хотят участвовать в торгах для госзакупок лекарств. Напомним, на таких тендерах приобретаются медикаменты для льготников и пациентов больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU