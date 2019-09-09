Пять вопросов об исчезновении жизненно важных лекарств в России

Начиная с прошлой недели, в СМИ, на форумах и в соцсетях бурно обсуждают тяжелую ситуацию с лекарствами в России. Кто-то описывает случаи из жизни - как, например, известная телеведущая Маргарита Симоньян. Она не могла найти в аптеках лекарство преднизолон, которым спасают при смертельно опасных приступах аллергии.

А знакомые Симоньян в Москве сутки мучились в поисках иммуноглобулина для прививки от бешенства ребенку. Региональные власти признают, что один за другим срываются торги по госзакупкам лекарств для льготников и пациентов больниц (напомним, в стационарах все необходимые нам медикаменты полагаются бесплатно). Некоторые независимые эксперты уже говорят о катастрофе с лекарственным обеспечением в нашей стране. Насколько оправданны такие опасения и, главное, что делать пациентам? Вместе со специалистами мы постарались найти ответы на самые насущные вопросы.

1. Какие препараты пропали из аптек и больниц?

Эксперты по фармрынку насчитали около семи сотен лекарств, исчезнувших за последние несколько лет. Среди самых востребованных препаратов, дефицит или полное отсутствие которых ужасает пациентов и врачей, такие:

- вакцина против бешенства (нужна при укусах собак, кошек, ежей, лис),

- иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита,

- противостолбнячная сыворотка из крови человека,

- гормональный препарат преднизолон (спасение при тяжелых аллергических реакциях),

- инсулин для больных диабетом,

- ряд лекарств для онкобольных,

- некоторые препараты для ВИЧ-инфицированных,

- фризиум (противоэпилептическое средство для детей),

- лекарства стоимостью менее 50 руб. - все больше таких препаратов «вымываются», то есть их перестают закупать аптеки, а затем и производители прекращают выпуск.

2. Почему так происходит?

Причин несколько, говорят специалисты.

Чиновники сетуют, что поставщики не хотят участвовать в торгах для госзакупок лекарств. Из-за этого в целом по стране сорвалась почти треть тендеров, сообщают аналитики по фармрынку. Словом, выходит, что виноваты жадные производители таблеток. А у нас рыночная экономика, и никто им не указ.

- Если никто из поставщиков не вышел на торги, значит, неправильно были определены их условия. То есть сами чиновники составили условия госконтрактов так, что никого из производителей и поставщиков лекарств это не заинтересовало, - считает руководитель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе, доктор медицинских наук, юрист Алексей Старченко. - Запомните: производители всегда заинтересованы продать свой товар по адекватной цене. Умнее экономической теории Маркса еще никто ничего не придумал.

Эксперты заявляют о нехватке вакцинФото: Олег РУКАВИЦЫН

По факту, думаю, чиновники заведомо занижают цену и таким образом решают свои собственные проблемы. Боятся быть наказанными за повышенную трату средств и т. п. Но тогда нечего и на должность идти.

В нынешней ситуации необходимо привлекать прокуратуру и Следственный комитет. Чтобы они провели контроль всех несостоявшихся торгов и определили лиц, по чьей вине оказались неадекватными условия госконтрактов на закупки лекарств. Тем более, что речь идет об отсутствии препаратов против смертельных инфекций - таких, как бешенство и столбняк.

Среди других причин дефицита медикаментов эксперты фармрынка называют несовершенство системы госрегулирования цен на лекарства в России. Производители жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) обязаны регистрировать цену на них. А посредники и аптеки потом могут делать торговые надбавки не выше определенного уровня. То есть, хотели как лучше. В итоге же закупать дешевые лекарства аптекам стало гораздо менее выгодно, чем дорогие. Потому что на последние торговая накрутка, а значит, и прибыль, в реальных деньгах получается выше. Потому и вымываются дешевые препараты.

Производители лекарств недовольны, что из-за госрегулирования приходится сдерживать цены, когда траты из-за инфляции растут. Еще ссылаются на расходы из-за введения обязательной маркировки лекарств. А также сетуют, что зарегистрировать в России зарубежное лекарство слишком хлопотно и дорого. С этим, в частности, связывают отсутствие противоэпилептического препарата фризиум для детей.

3. Что делается для решения проблемы?

Правительство на днях объявило, что выделяет более 26 млн рублей на закупку не зарегистрированных в России иностранных лекарств для детей. В первую очередь обещают завезти свечи, сиропы и растворы, необходимые для снятия боли и судорожных синдромов. Минздрав сообщил, что примерный срок поставки лекарств - конец октября этого года.

Выпуск ряда новых препаратов для льготников будет запущен на Московском эндокринном заводе, заверяют чиновники.

Департамент здравоохранения Москвы заявил, что торги для закупки необходимых препаратов «будут возобновляться до момента определения поставщика препаратов в соответствии с необходимой потребностью». Иными словами, чиновники будут снова и снова пытаться организовать госзакупки. При этом, правда, не уточняется, будут ли меняться условия контракта для привлечения поставщиков.

4. Что делать пациентам?

Если вам нужно за деньги купить лекарство, которого не нашлось в ближайшей аптеке, то выход один: искать дальше. В том числе использовать электронные системы поиска медикаментов, например, www.poisklekarstv.com

Если нет бесплатного льготного препарата, вы вправе купить такое же лекарство за свой счет и потребовать компенсацию расходов, поясняет руководитель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе, юрист Алексей Старченко. Для этого понадобится:

- запись в медицинской карте о том, что вам назначен такой-то препарат;

- льготный рецепт. На нем должна быть отметка, что необходимого льготного препарата в аптеке нет. Либо что рецепт принят на отсроченное обслуживание. Тогда, если в течение двух недель лекарство так и не появится, можно смело покупать за свой счет;

- чеки.

Дальше пишем исковое заявление в суд с требованием возместить расходы. Ответчиком указываем орган здравоохранения вашего региона (министерство/департамент/комитет здравоохранения).

На заметку: в суде вам на руку будет заключение страховой компании, выдавшей полис ОМС, подсказывает Алексей Старченко. Для этого напишите в свою страховую запрос: «Прошу провести экспертизу качества назначения мне лекарственной терапии». Чтобы эксперт страховой компании подтвердил, что препарат, который выписывается, действительно показан пациенту в связи с наличием заболевания. И что отсутствие препарата может привести к опасным последствиям.

Суды сейчас, как правило, оперативно принимают решение по таким делам в пользу пациентов, заверяют эксперты.

5. Что нас ждет дальше?

Аналитики фармрынка в один голос прогнозируют пессимистичный сценарий. Дальнейший дефицит, исчезновение лекарств. Подорожание. Представители госвласти традиционно уверяют, что ситуация будет налаживаться. Для этого, в том числе, планируются изменения в законодательстве о лицензировании зарубежных лекарств, сообщают в Госдуме.