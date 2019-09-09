Минздрав: если аптеки не закупают дешевые лекарства, то могут поплатиться серьезными штрафами

Вторую неделю в СМИ и соцсетях обсуждается дефицит лекарств в российских больницах и аптеках. Пациенты не могут найти такие жизненно важные препараты, как преднизолон (средство для спасения от смертельно опасных аллергических реакций). Медики сообщают, что нет вакцин против бешенства. А региональные органы здравоохранения заявляют, что поставщики не хотят участвовать в торгах для госзакупок лекарств. Напомним, на таких тендерах приобретаются медикаменты для льготников и пациентов больниц.

- Как оценивает Минздрав ситуацию с исчезновением большого количества препаратов, которые перестают быть доступными россиянам? - спросили мы представителей ведомства.

- По закону любая аптека обязана обеспечить наличие на своих прилавках всех лекарств, включенных в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, - пояснили «КП» в пресс-службе Минздрава России. Такой перечень утверждается правительством РФ. И это одно из лицензионных требований, за несоблюдение которых предусмотрены штрафные санкции.

Что еще закупать для продажи кроме лекарств из обязательного перечня, аптеки решают сами - «исходя из рыночной конъюнктуры конкретного региона».

В целом по информации Росздравнадзора за период с начала января по конец августа этого года на фармрынок в нашей стране поступило более 4 миллиардов (4 047 499 555) упаковок лекарственных препаратов 162 336 серий. Что больше, чем за такой же период в прошлом году, на 2,9% в упаковках и на 9% по количеству серий.

Также мы поинтересовались в Минздраве, как решается вопрос с обеспечением лекарствами льготников и больных в стационарах, если никто из поставщиков препаратов не подал заявок на участие в торгах. Что - людям умирать, не дождавшись, пока государство организует таки торги?!

- Отсутствие заявок на поставку лекарственного препарата на торгах влияет на возможность лекарственного обеспечения граждан за счет средств бюджетов различного уровня, - соглашаются в ведомстве. - В целях оптимизации контрактной системы в законодательство внесены изменения. А именно: если на участие в закупке не подано ни одной заявки, то объявление следующей закупки проводится путем запроса предложений [поставщиков. - Ред.]. В том числе - в электронной форме.

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Что делать, если нужное вам лекарство исчезло из аптек

Начиная с прошлой недели, в СМИ, на форумах и в соцсетях бурно обсуждают тяжелую ситуацию с лекарствами в России. Кто-то описывает случаи из жизни - как, например, известная телеведущая Маргарита Симоньян. Она не могла найти в аптеках лекарство преднизолон, которым спасают при смертельно опасных приступах аллергии (подробности)