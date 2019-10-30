Израильские власти решили экстрадировать россиянина Буркова в США

30 Окт. 23:55 2019-10-31T00:05:25+03:00

Защита задержанного в 2015 году гражданина России подаст апелляцию на это решение

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Израильские власти приняли решение экстрадировать в Соединенные Штаты арестованного почти четыре года назад по запросу США россиянина Алексея Буркова, подозреваемого в хакерских взломах. Ордер на выдачу гражданина России американским коллегам 30 октября подписал министр юстиции Израиля Амир Охана. В Минюсте отметили, что решение было принято «с учетом политических и правовых факторов».

Адвокат россиянина Михаил Ирони назвал это решение неправильным и сообщил, что защита его обжалует.

«Защита будет опротестовывать решение министра юстиции в Высшем суде справедливости Израиля. Сегодняшнее решение министра неправильное. Мы будем его обжаловать», - приводит его слова ТАСС.

Юрист добавил, что пока рано оценивать шансы на успех.

Напомним, как писал сайт kp.ru, житель Санкт-Петербурга Алексей Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива 13 декабря 2015 года, когда он собирался вылететь из Израиля домой.

ИСТОЧНИК KP.RU