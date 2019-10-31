2019-10-31T01:22:54+03:00
Политика

На Украине отправили в психушку мужчину, который позвонил в «Скорую» 47 тысяч раз

Экспертиза признала его невменяемым, и суд принял решение о принудительной госпитализации
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Суд принял решение о принудительной госпитализацииСуд принял решение о принудительной госпитализацииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинский суд направил на принудительное лечение в психиатрическую больницу жителя подконтрольного Киеву города Краматорск Донецкой области, который за четыре с половиной месяца позвонил в «Скорую помощь» почти 47 тысяч раз.

По данным следствия, мужчина с 1 октября 2018 года по 12 февраля 2019-го сделал 46 968 звонков по телефону экстренной медицинской службы: то есть, он каждый день набирал номер 103 несколько сотен раз. Дозвонившись, оскорблял сотрудников «Скорой помощи».

В итоге телефонного хулигана задержали и предъявили обвинения по статье 296.1 УК Украины: «Грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом».

Судебно-психиатрическая экспертиза признала жителя Краматорска невменяемым, подтвердив, что он страдает психическим заболеванием, а 30 октября местный суд принял решение о его принудительной госпитализации, сообщает издание «Новости Донбасса» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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