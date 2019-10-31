2019-10-31T08:34:02+03:00
Происшествия

В Пакистане 40 человек сгорели заживо в поезде

По предварительной версии в вагоне взорвался газовый баллон
Юлия САЛЬНИКОВА
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Огонь охватил несколько вагоновОгонь охватил несколько вагоновФото: Кадр видео
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В городе Лиакватпур в Пакистане люди стали свидетелями страшной картины – по рельсам мчался горящий поезд. Внутри были люди. Как сообщает телеканал Geo TV, поезд Тезгам направлялся из Карачи в Равалпинди в четверг 31 октября. В одном из вагонов взорвался газовый баллон. Журналистам стало известно, что этот предмет перевозил один из пассажиров. Огонь захватил один вагон и быстро перекинулся на другие. Пока в панике люди добежали дом машиниста, пламя уже начало вырываться из окон.

Погибли по данным телеканала не меньше 40 человек. Десятки получили ранения.

- Большинство смертей произошло от того, что люди выпрыгивали из поезда, - рассказал министр железных дорог Шейх Рашид.

25 человек сгорели заживо в поезде в Пакистане.

Уничтожено три вагона. На кухне были тоже установлены газовые баллоны для приготовления еды, они взорвались.

25 человек сгорели заживо в поезде в Пакистане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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