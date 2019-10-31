В Пакистане 40 человек сгорели заживо в поезде
В городе Лиакватпур в Пакистане люди стали свидетелями страшной картины – по рельсам мчался горящий поезд. Внутри были люди. Как сообщает телеканал Geo TV, поезд Тезгам направлялся из Карачи в Равалпинди в четверг 31 октября. В одном из вагонов взорвался газовый баллон. Журналистам стало известно, что этот предмет перевозил один из пассажиров. Огонь захватил один вагон и быстро перекинулся на другие. Пока в панике люди добежали дом машиниста, пламя уже начало вырываться из окон.
Погибли по данным телеканала не меньше 40 человек. Десятки получили ранения.
- Большинство смертей произошло от того, что люди выпрыгивали из поезда, - рассказал министр железных дорог Шейх Рашид.
25 человек сгорели заживо в поезде в Пакистане.
Уничтожено три вагона. На кухне были тоже установлены газовые баллоны для приготовления еды, они взорвались.
25 человек сгорели заживо в поезде в Пакистане.
ИСТОЧНИК KP.RU