2019-10-31T12:09:32+03:00
В мире

В Японии восстановят сгоревший древний замок Сюри из списка ЮНЕСКО

Огонь вспыхнул в ночь с 30 на 31 октября
Юлия САЛЬНИКОВА
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Повреждены и уничтожены шесть строений комплексаПовреждены и уничтожены шесть строений комплексаФото: Кадр видео
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В Японии практически полностью сгорел древний замок Сюри, который является объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Огонь вспыхнул в ночь со среды на четверг. К месту прибыли 20 пожарных расчетов префектуры Окинава. Но потушить быстро здание не удалось – уничтожены северный и южный корпуса комплекса дворца. Несколько веков этот объект был резиденцией королей династии Рюкю. Причины пожара пока не известны, полиция Японии проводит расследование.

Тем временем власти страны уже объявили. Что будут восстанавливать замок.

- Это трагическое событие, - сказал он. - Правительство приложит все силы к восстановлению замка, -приводит слова генерального секретаря кабинета министров Ёсихидэ Суга ТАСС.

Площадь пожара составила 4,2 тысячи квадратных метров, уничтожены и повреждены шесть зданий корпуса.

В Японии сгорел древний замок Сюри.

ИСТОЧНИК KP.RU

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