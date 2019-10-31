Зеленский назначил разведение сил в Петровском на 4 ноября

СЕГОДНЯ 13:35 2019-10-31T13:40:46+03:00

Для этого нужно, чтобы в течение пяти дней соблюдался режим тишины

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Владимир Зеленский назвал дату разведения сил в еще одном населенном пункте ДНР. После села Золотое военные начнут оставлять позиции в Петровском. Если в течение пяти дней здесь будут соблюдать режим тишины, то есть не прозвучит выстрелов, то 4 ноября украинских военных и технику начнут выводить с этой территории.

- Если будет безопасность в Петровском на протяжении недели, то 4-го числа мы должны начать разведение, 0 об этом 31 октября сказал украинский лидер во время брифинга. Его слова приводит ТАСС.

Эта дата согласована контактной группой по урегулированию конфликта. Зеленский сообщил, что дата определена была заранее, но по его просьбе, не стали ее называть, чтобы избежать провокаций.

Так уже происходило во время разведения сил в селе Золотое. Дату отвода войск переносили несколько раз. Так, 9 октября националисты сумели прорваться через блокпост.

ИСТОЧНИК KP.RU