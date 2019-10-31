Глава Чувашии провел заседание Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности

СЕГОДНЯ 14:32 2019-10-31T14:34:41+03:00

На нем обсудили, как идет реализация нацпроектов в регионе

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На очередном заседании Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности 30 октября Михаил Игнатьев обсудил выполнение региональных проектов, направленных на реализацию нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология» и «Образование», за 9 месяцев 2019 года и прогнозы их реализации на текущий год.

Благодаря большому объему дорожных работ, выполненных в Чувашии за последние два года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», получила комплексное развитие транспортная инфраструктура Чебоксарской агломерации. Существенно снизилось и число ДТП, в том числе со смертельным исходом. Глава республики отметил, что до 2024 года на дорожное хозяйство будет выделено не менее 23 млрд рублей.

Коснулись на заседании и вопроса реализации 6 региональных проектов, интегрированных в нацпроект «Экология»: «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение лесов», «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистая вода».

В 2020-2021 годах в рамках проекта «Чистая страна» планируется рекультивация свалок твердых коммунальных отходов в Канаше и Ядрине, также в селах Аликово, Яльчики. В 2021-2023 годах рекультивируют закрытые свалки ТБО в Комсомольском, Мариинско-Посадском и Шемуршинском районах.

Также Михаил Игнатьев призвал ускорить работы по строительству очистных сооружений в Вурнарах, водопровода от насосной станции северо-западного района Чебоксар до деревни Чандрово и II этапа водопровода в селе Порецкое.

Что же касается проекта «Образование», то уже в ноябре должен быть открыт детский технопарк «Кванториум» на базе Новочебоксарского химико-механического техникума Минобразования Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU