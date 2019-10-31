2019-10-31T14:55:18+03:00
В мире

Тело пропавшей с пляжной вечеринки британки в Камбодже нашли в море

Причина смерти 21-летней женщины не известна
Юлия САЛЬНИКОВА
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Причина смерти туристки пока не известнаПричина смерти туристки пока не известнаФото: REUTERS
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Рыбаки обнаружили в море в Камбодже тело пропавшей неделю назад туристки. Как сообщает газета Phnom Penh Post, 21-летняя британка вместе с друзьями прилетела сюда на отдых. Вечером в четверг 24 октября они устроили пляжную вечеринку на Полицейском пляже острова Кох Ронг. Друзья рассказали полицейским, что она собиралась в 3 часа ночи пойти пешком по пляжу к хостелу, где остановилась. До места назначения не дошла.

Приятели начали самостоятельно искать женщину, помощь в этом им оказали местные жители. Компания была уверена, что никуда уехать она не могла – документы и вещи так и остались в ее номере.

Когда они прочесывали пляж, обнаружили сумочку и наручные часы подруги. Они предположили, что она решила искупаться и утонула. Обратились в полицию в минувшую субботу. Британку искали 140 полицейских и волонтеров. Ее тело обнаружили рыбаки спустя неделю после пропажи. Друзьям с трудом, но удалось опознать женщину.

- Мы не знаем причину смерти. Слишком рано говорить, утонула она или умерла по другой причине, - приводит слова заместителя командира ВМС Теа Сокхи издание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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