2019-11-01T01:28:49+03:00
Дом. Семья

Исследование показало: кошки любят своих хозяев не меньше, чем собаки

Проведенные учеными эксперименты доказали, что кот может быть так же предан человеку, как и пес
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Считается, что кошки меньше привязаны к человеку, чем собакиСчитается, что кошки меньше привязаны к человеку, чем собакиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Люди привыкли считать, что «преданней собаки нету существа», а кошки гуляют сами по себе, и к человеку не привязываются, им важнее дом. Однако ученые пришли к выводу, что усатые мурлыки любят своих хозяев не меньше, чем «главные» четвероногие друзья человека.

Американские исследователи из Орегонского университета провели эксперимент, в результате которого выяснили, что около 65% котеечек очень привязываются к хозяевам, пишет издание Current Biology.

Тест, который помогает установить степень привязанности, заключается в следующем: животное помещают в незнакомое помещение, где домашний питомец остается без компании своего владельца, а потом человек возвращается в комнату, и ученые наблюдают за реакцией испытуемого пушистика. Затем специалисты проводят контрольный эксперимент: анализируют реакцию животного на появление хозяина в знакомой обстановке.

В опыте участвовали 79 котят и 38 взрослых кошек. Большинство из них проявили явную привязанность к своему человеку: старались быть рядом с ним, позволяли брать себя на руки и гладить, ласкались.

Мало того, подобный опыт со щенками показал, что такую явную привязанность к хозяину проявляют только 61 процент собак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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