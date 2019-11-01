2019-11-01T10:58:36+03:00
Звезды

"Похороны панка" и "The show must go on": россияне рассказали, какую бы песню они выбрали в последний путь

Более 66% опрашиваемых пользователей Сети заявили, что хотели бы, чтобы на их похоронах играла музыка
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Похороны панка" и "The show must go on": россияне рассказали, какую бы песню они выбрали в последний путь"Похороны панка" и "The show must go on": россияне рассказали, какую бы песню они выбрали в последний путьФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Разработчики приложения Яндекс. Музыка специально к Хэллоуину провела необычный опрос среди российских пользователей: хотели ли люди, чтобы на их похоронах играла какая-либо музыка. И если да, то какая именно.

По результатам опроса, около 66% респондентов заявили, что не отказались бы от музыкального сопровождения на собственных похоронах. При этом попрощаться с земной жизнью в тишине предпочли 4% российских пользователей сервиса. А 30% опрашиваемых затруднились ответить.

Те, кто голосовал за музыку на церемонии прощания, чаще всего отдавали предпочтение року. На первом месте оказалась композиция австралийской рок-группы AC/DC "Highway to Hell", на втором месте хит от группы Queen "The show must go on". Замыкает тройку песня группы "Король и шут" "Похороны панка". на четвертом песне композиция "Беспечный ангел" от "Арии".

Примечательно, слушатели разделились на тех, кто выбрал бы для прощания лиричные и трогательные композиции, такие как «Ohne Dich» Rammstein, «Сансару» Басты, «Run To You» Уитни Хьюстон, «Otherside» Red Hot Chili Peppers, «Мы идём в тишине» «Гражданской Обороны». И на тех, кто считает, что похороны - это не повод для печали и предпочел жизнеутверждающие композиции: «Оранжевое настроение» «Чайфа», «Sunshine Reggae» Laid Back, «Seven Nation Army» The White Stripes, «Sweet Dreams» Eurythmics, «The Passenger» Iggy Pop и «Dancing Queen» группы ABBA.

Самые оригинальные пользователи сервиса подошли к выбору песни для церемонии прощания с иронией. Так, в последний путь часть опрашиваемых хотела бы отправиться под: «Проснись и пой» Ларисы Мондрус, марш «Прощание славянки», «Цвет настроения чёрный» Егора Крида и Филиппа Киркорова, «Биографию» «Кровостока» .

В данном опросе участвовали 1715 российских пользователей Яндекс.Музыки в возрасте от 18 до 63 лет. В результате опроса сервис составил специальный плейлист под названием "В последний путь".

ИСТОЧНИК KP.RU

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