2019-11-01T15:26:02+03:00
Политика

Нацбанк Украины подсчитал потери от снижения транзита российского газа

Украинский регулятор не исключает, что такой сценарий приведет не только к прямым потерям валютных поступлений
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Нацбанк Украины подсчитал потери от снижения транзита российского газаНацбанк Украины подсчитал потери от снижения транзита российского газаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Киев не исключает снижение транзита российского газа с примерно 90 млрд кубометров в текущем году до 50 млрд в 2020 году и до 30 млрд к 2021 году. Об этом говорится в инфляционном отчёте Нацбанка Украины.

Как сообщает украинский регулятор, в таком случае потери Украины в следующем году составят 0,6% ВВП, а в 2021-м — 0,9%.

«Прекращение (транзита газа) приведет не только к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом в целом», - говорится в отчете украинского Нацбанка.

При этом организация рассматривает сценарии, при которых объёмы транзита голубого топлива могут наоборот увеличиться.

Напомним, 28 октября состоялись трёхсторонние консультации по газу между Киевом, Москвой и Еврокомиссией. Украинская сторона заявила о готовности к возобновлению прямых поставок газа из России с 2020 года.

Однако российская сторона выдвинула несколько условий. Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Украине необходимо успеть имплементировать в свое законодательство европейские нормы, а в Кремле подчеркнули, что одним из главных условий является отсутствие судебных претензий со стороны Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Москва досрочно завершила поставки С-400 в Турцию
МИД РФ: "Белые каски" совместно с террористами готовят провокации в Сирии с использованием химоружия
Жителей Москвы предупредили о пробках из-за снега и гололедицы в пятницу вечером
Минобороны РФ опровергло сообщения о "нервном срыве" у военных в Забайкалье
Форвард "Зальцбурга" Эрлинг Холланд пополнит состав «Ювентуса» зимой за 40 миллионов евро
В России с 1 по 14 ноября пройдет мультимедийный тест «Культурного марафона»
На Украине заявили о планах потребовать репарации с РФ за восстановление Донбасса
В России налоговый режим для самозанятых начнет действовать с июля 2020 года
Эксперт предложил упростить перерасчет платы за некачественные услуги ЖКХ
Задержан охранник, пустивший убийцу шестилетнего ребенка в детский сад в Нарьян-Маре
В Минобороны РФ продемонстрировало кадры загрузки "Ярсов" в пусковую установку
Суд отказался брать с Кирилла Серебренникова подписку о невыезде
МИД РФ: Россия отвергает обвинения Штатов в попытках дестабилизировать ситуацию в Чили
На орбите МКС проведут эксперимент по изготовлению свежей выпечки
"Похороны панка" и "The show must go on": россияне рассказали, какую бы песню они выбрали в последний путь
В Подмосковье малышка упала с 17 этажа и осталась жива
Тульская область вошла в пятерку российских регионов-лидеров по экспортной активности
Предприниматели смогут жаловаться на проверяющих через «Зеркальный реестр»
"Как застенчивый школьник": пользователей Сети рассмешило фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского
Оформлять ДТП онлайн можно будет в пяти регионах
Посольство Израиля в Москве, ранее объявившее забастовку, возобновит работу 1 ноября