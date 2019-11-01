Нацбанк Украины подсчитал потери от снижения транзита российского газа
Киев не исключает снижение транзита российского газа с примерно 90 млрд кубометров в текущем году до 50 млрд в 2020 году и до 30 млрд к 2021 году. Об этом говорится в инфляционном отчёте Нацбанка Украины.
Как сообщает украинский регулятор, в таком случае потери Украины в следующем году составят 0,6% ВВП, а в 2021-м — 0,9%.
«Прекращение (транзита газа) приведет не только к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом в целом», - говорится в отчете украинского Нацбанка.
При этом организация рассматривает сценарии, при которых объёмы транзита голубого топлива могут наоборот увеличиться.
Напомним, 28 октября состоялись трёхсторонние консультации по газу между Киевом, Москвой и Еврокомиссией. Украинская сторона заявила о готовности к возобновлению прямых поставок газа из России с 2020 года.
Однако российская сторона выдвинула несколько условий. Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Украине необходимо успеть имплементировать в свое законодательство европейские нормы, а в Кремле подчеркнули, что одним из главных условий является отсутствие судебных претензий со стороны Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU
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