2019-10-28T20:36:22+03:00
Политика

Украина готова к возобновлению прямых поставок газа из России с 2020 года

Об итогах трехсторонних консультаций по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией рассказал глава Минэнерго
Юлия САЛЬНИКОВА
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Договор могут заключить на прежних условияхДоговор могут заключить на прежних условияхФото: REUTERS
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Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Россия может продлить действующий контакт на транзит газа с Украиной в 2020 году. В понедельник 28 октября состоялись консультации по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией. Владимир Путин обсудил этот вопрос по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об итогах консультаций по газу сообщил журналистам Александр Новак. Он сообщил, что Россия готова заключить с Украиной контракт в обоих случаях. Если они успеют до конца года имплементировать европейские нормы в свое законодательство, контракт заключат с учетом этих правил. Хотя эксперты не уверены, что Украина успеет завершить процесс до конца декабря. В таком случае Россия может подписать договор на прежних условиях.

- Мы видим готовность наших партнеров, в том числе и по поставкам газа, с 2020 года, напрямую, - сказал Новак в эфире телеканала «Россия-24».

Конкретные цифры он называть не стал, этот вопрос будут обсуждать после того, когда станет известно, на каких условиях заключается договор. Министр сообщил, что страны продолжают переговоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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