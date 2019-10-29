2019-10-29T13:52:11+03:00
Политика

В Кремле назвали условия возобновления поставок газа из России на Украину

Дмитрий Песков подчеркнул, что у сторон не должно быть никаких судебных претензий
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Кремль назвал условия возобновления поставок газа из России на УкраинуКремль назвал условия возобновления поставок газа из России на УкраинуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Москва и Киев смогут заключить контракт на транзит газа в 2020 году только при отсутствии судебных претензий. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал состоявшиеся в этот понедельник, 28 октября, трёхсторонние консультации между Россией, Украиной и ЕС.

«Позиция России вчера была изложена. В том числе, конечно, речь идет о том, что какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о договоренности», - сказал представитель Кремля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по итогам переговоров глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Россия может продлить действующий контракт на транзит газа, но Украина должна успеть имплементировать европейские нормы в свое законодательство до конца текущего года. вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович был недоволен результатами консультации и назначил следующий раунд переговоров на ноябрь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Сахалинской области первыми в России начнут консультироваться с врачами по видеосвязи
В Москве три человека погибли на вечеринке в квартире
В России начали действовать налоговые льготы для дачников
Киев заявил о начале разведения войск в Золотом
В Совфеде назвали конвульсиями предложение ввести новые санкции против «Северного потока-2»
Губернатор Сахалинской области обязал чиновников отвечать на обращения жителей в соцсетях
Эксперты сошлись во мнении, что бедных в России больше, чем указывает Росстат
Футболист "Ливерпуля" недоволен системой VAR
Мощный циклон оставил без электричества 180 тысяч человек
«Росатом» рассекретил данные о создании атомной бомбы в СССР
Стало известно о тайной поездке Зеленского на передовую в Донбассе
ЦБ РФ впервые рассказал о валютной структуре торговли с Турцией
В России вырос уровень поддержки Путина
Полицейские взяли банду, присвоившую 15 квартир умерших москвичей
В США в очередной раз предложили ввести санкции против «Северного потока - 2»
«Малефисента» не дает обогнать себя в прокате
В Швеции Россию назвали «историческим врагом» Европы
Супергерой: Трамп показал пса, участвовавшего в ликвидации аль-Багдади
Главы генштабов США и РФ созвонились перед спецоперацией по ликвидации лидера ИГ*
«В этом нет ничего плохого»: Хоккеист Малкин подтвердил наличие гражданства США
Савченко раскритиковала Россию и США за осуждение украинских националистов