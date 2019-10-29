В Кремле назвали условия возобновления поставок газа из России на Украину

СЕГОДНЯ 13:52 2019-10-29T13:52:11+03:00

Дмитрий Песков подчеркнул, что у сторон не должно быть никаких судебных претензий

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Москва и Киев смогут заключить контракт на транзит газа в 2020 году только при отсутствии судебных претензий. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал состоявшиеся в этот понедельник, 28 октября, трёхсторонние консультации между Россией, Украиной и ЕС.

«Позиция России вчера была изложена. В том числе, конечно, речь идет о том, что какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о договоренности», - сказал представитель Кремля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, по итогам переговоров глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что Россия может продлить действующий контракт на транзит газа, но Украина должна успеть имплементировать европейские нормы в свое законодательство до конца текущего года. вице-президент Европейской комиссии Марош Шевчович был недоволен результатами консультации и назначил следующий раунд переговоров на ноябрь.

ИСТОЧНИК KP.RU