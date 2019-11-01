Советником губернатора Тюменской области может стать каждый

СЕГОДНЯ 18:57 2019-11-01T18:57:49+03:00

Новый проект, инициатором которого стал губернатор Александр Моор, стартовал в регионе

Изменить размер текста: A A

Новый общественный проект «Советник губернатора» появился в Тюменской области. Об этом на своих страничках в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и «Одноклассники» сообщил сам глава региона Александр Моор. Он призвал тюменцев зарегистрироваться на сайте советникгубернатора.рф и стать частью большого открытого сообщества.

"Интернет-технологии помогают нам быть ближе друг к другу, быстро обмениваться мнениями и идеями. Мы создали платформу, где каждый сможет принять участие в обсуждении региональных проектов и вопросов, важных для всех нас», - написал глава региона.

По словам губернатора, уже была проведена серия фокус-групп, на которых спрашивали, почему молодые люди откладывают рождение детей? Что помогает или мешает им быть счастливыми родителями? Как материнство влияет на жизнь женщины и семьи? И было названо много факторов.

Новая интернет-платформа должна объединить жителей всего региона и помочь решению актуальных вопросов в кратчайшие сроки.

Что нужно сделать, чтобы стать участником проекта «Советник губернатора»?

- Зарегистрироваться (полученные данные используются обобщённо, анонимность гарантируется)

- Пройти онлайн-опрос. Он состоит из нескольких частей. Можно выбрать одну или ответить на все вопросы.

- Результаты анкетирования придут на почту участнику, после того, как будут обработаны все анкеты.