В театре Сатиры опровергли информацию об экстренной операции Ширвиндта

СЕГОДНЯ 20:32 2019-11-01T20:32:30+03:00

Ранее появилось сообщение о том, что артист перенес операцию на сердце

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Директор Московского академического театра Сатиры Мамед Агаев опроверг информацию о том, что 85-летний художественный руководитель театра Александр Ширвиндт перенес экстренную операцию на сердце.

«С Александром Анатольевичем все хорошо. Никаких операций не было. Просто он несколько раз проходил плановое исследование в поликлинике, как это и полагается в этом возрасте», - передает РИА Новости слова директора театра Сатиры.

Ранее сын артиста, телеведущий Михаил Ширвиндт прокомментировал порталу Телепрограмма.про состояние здоровье своего отца. Он ответил коротко: «Блистательно».

Александр Ширвиндт - советский и российский актер, сценарист, театральный режиссер, телеведущий и педагог. Он снимался в таких фильмах как «Ирония судьбы», «Трое в лодке, не считая собаки», «Вокзал для двоих» и многих других советских кинолент. С 2000 года возглавляет Театр Сатиры.

ИСТОЧНИК KP.RU