2019-11-02T15:11:10+03:00
В мире

Победительницей Miss CosmoWorld в 2019 стала представительница Индии

Сандра Соман обошла конкуренток из 23 стран
Юлия САЛЬНИКОВА
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Победительница конкурса красотыПобедительница конкурса красотыФото: Instagram.com
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Корона победительницы конкурса красоты Miss CosmoWorld в 2019 году отправляется в Индию. Участницу из этой страны жюри назвало самой красивой и талантливой. Конкурс проводится ежегодно в Куала-Лумпуре вот уже четвертый год. Отличается Miss CosmoWorld тем, что организаторы принимают заявки от участниц, которые не только красивы, но и обладают «лидерскими качествами».

В этом году участие в конкурсе принимали представительницы 24 стран, но лучше всех себя показала Сандра Соман из Индии. Красавица получает денежный приз, путевку в Италию, а еще ей предложили подписать контракт с модным агентством из Малайзии.

- Miss CosmoWorld — 2019, поздравляем Сандру Соман из Индии, которая получила корону победительницы, -сказано в группе конкурса в инстаграм.

Участница из России Фото: Instagram.com

Участница из РоссииФото: Instagram.com

Россию на Miss CosmoWorld представляла 26-летняя Ирина Квитко. Ей присудили победу в номинации "лучший креативный костюм". Об этом Ирина написала в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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