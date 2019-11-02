2019-11-02T16:45:24+03:00
В мире

Автор закона об измене в браке сам получил «28 ударов бамбуковой палкой» за связь с любовницей

Депутата из Индонезии застукали с женщиной в машине
Юлия САЛЬНИКОВА
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В этой жаркой стране не менее "жаркие законы": В провинции Ачех индонезийцам запрещены азартные игры, внебрачные связи, алкогоьВ этой жаркой стране не менее "жаркие законы": В провинции Ачех индонезийцам запрещены азартные игры, внебрачные связи, алкогоьФото: Андрей ГРЕЧАННИК
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В Индонезии автор закона об изменах в браке на себе ощутил всю мощь нововведения. Мухлис бин Мухаммед в 2005 году попал в парламент страны, затем вошел в состав теологического совета. На посту депутата он решил бороться за нравственные ценности Начать захотел с изменщиков. Вместе с единомышленниками разработал законопроект, как сообщает Би-би-си, согласно которому, если человек буди в браке заводит связь на стороне, его накажут. В Индонезии наказывают не только деньгами, но и физически.

В сентябре 2019 года высоконравственный парламентарий сам попался на интрижке. Его застукали в машине с замужней любовницей. Парочку заключили под стражу на месяц, а после вынесли приговор.

Депутату-моралисту дали 28 ударов бамбуковой палкой. Любовнице чуть меньше – 23 удара. Процедуру в провинции Ачех проводят прилюдно.

46-летнего мужчину исключили из партии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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