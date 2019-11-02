2019-11-02T20:22:39+03:00
Происшествия

В Москве неизвестный застрелил главу центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии

Преступник с места скрылся, теперь его поисками занимаются полицейские
Юлия САЛЬНИКОВА
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Поиск стрелявшего продолжаютсяПоиск стрелявшего продолжаютсяФото: Михаил ФРОЛОВ
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В столице застрелен глава центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии. На него напали вечером в субботу 2 ноября. Прибывшие на место происшествия медики уже ничем не могли помочь пострадавшему. Как сообщает ТАСС, Ибрагим Эльджаркиев застрелен на западе Москвы, на улице Академика Анохина.

В перестрелке пострадал еще один человек. Он находился рядом с Эльджаркиевым. Погибшим оказался 30-летний брат представителя ведомства, Абдулахмед.

Известно, что нападавшему после того, как было совершено преступление, удалось скрыться. Теперь его поисками занимаются силовики. Вероятно для того, чтобы вычислить преступника и автомобиль, на котором он скрылся, получат данные с камер наблюдения, а также задействую очевидцев нападения.

Это уже вторая попытка расправиться с Эльджаркиевым. В январе 2018 года "Мерседес" начальника ЦПЭ МВД расстреляли неизвестные. Тогда пострадали три полицейских, находившихся на заднем сиденье иномарки. Один из них скончался в реанимации. Эльджаркиев не тогда ранен не был. В тот день в машине с ними находился Абдулахмед, который погиб сегодня 2 ноября вместе с Ибрагимом Эльджаркиевым.

- По первоначальной версии, это убийство было заранее спланировано и имеет признаки заказного, - приводит комментарий источника в правоохранительных органах ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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