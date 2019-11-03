2019-11-03T00:35:27+03:00
Общество

Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологией

Зачастую обструктивное апноэ во сне является причиной многих заболеваний
Мария ИГНАТЬЕВА
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Ученые рассказали о связи женского храпа с онкологиейУченые рассказали о связи женского храпа с онкологиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые из Университета Аристотеля в Салониках провели исследование, основываясь на европейской базе данных страдающих апноэ во сне. В ней содержатся сведения о десятках тысячах пациентов старше 18 лет. У 388 из них диагностирован рак, причем чаще всего у женщин – 2,8%. У мужчин 1,7%.

Проанализировав эти данные, эксперты пришли пришли к выводу, что риск онкологисеских заболеваний повышается среди женщин, страдающих обструктивным апноэ во сне. Помимо этого, храп указывает на проблемы с сердечно-сосудистой системой - а, возможно, их вызывает. Эксперты также рассмотрели связь храпа с вредными привычками. На первом месте оказалось курение.

Примечательно, что женщины храпят так же громко, как мужчины. По данным РИА Новости, 36,5 % храпящих женщин не желают в этом признаваться. Среди мужчин таких оказалось лишь 11,7%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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