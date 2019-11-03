2019-11-03T07:43:38+03:00
В мире

Илон Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов

Вопреки прогнозам аналитиков акции Tesla выросли и принесли владельцу хорошую прибыль
Елена АКИМОВА
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Илон Маск увеличил свое состояние на 2 миллиарда долларовИлон Маск увеличил свое состояние на 2 миллиарда долларовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Илон Маск разбогател за последнюю неделю на два миллиарда долларов. Несмотря на отрицательные прогнозы аналитиков, которые предсказывали падение цены на акции Tesla на 42 процента, произошла обратная ситуация.

В ходе последних торгов, произошедших на бирже 23 октября, прибыль Маска на акции составила 1,86 доллара. Общая сумма скорректированной прибыли оценивается в 342 миллиона долларов, пишет Forbes.

После был зафиксирован рост на 24 процента, что в общей сложности позволило Маску увеличить свое состояние на два миллиарда долларов.

По оценкам экспертов, на сегодняшний день основатель компаний SpaceX и Tesla, капитал Маска достиг примерно 30 миллиардов долларов, последние два попали на счета совсем недавно. 22 процента от общей суммы вложена в акции компании Tesla.

Ранее Илон Маск впервые опробовал разработанную его компанией спутниковую сеть Starlink, которая предназначена для обеспечения всемирного доступа к высокоскоростному интернету пятого поколения (5G).

ИСТОЧНИК KP.RU

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