Илон Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов
Илон Маск разбогател за последнюю неделю на два миллиарда долларов. Несмотря на отрицательные прогнозы аналитиков, которые предсказывали падение цены на акции Tesla на 42 процента, произошла обратная ситуация.
В ходе последних торгов, произошедших на бирже 23 октября, прибыль Маска на акции составила 1,86 доллара. Общая сумма скорректированной прибыли оценивается в 342 миллиона долларов, пишет Forbes.
После был зафиксирован рост на 24 процента, что в общей сложности позволило Маску увеличить свое состояние на два миллиарда долларов.
По оценкам экспертов, на сегодняшний день основатель компаний SpaceX и Tesla, капитал Маска достиг примерно 30 миллиардов долларов, последние два попали на счета совсем недавно. 22 процента от общей суммы вложена в акции компании Tesla.
Ранее Илон Маск впервые опробовал разработанную его компанией спутниковую сеть Starlink, которая предназначена для обеспечения всемирного доступа к высокоскоростному интернету пятого поколения (5G).
ИСТОЧНИК KP.RU