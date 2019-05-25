СЕГОДНЯ 16:48 2019-05-25T16:48:27+03:00

В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink. Фото: скрин с видео

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Голландец Марко Ланбрук (Marco Langbroek) из города Лейден нидерландской провинции Южная Голландия сумел снять спутники системы Starlink, которые накануне, 24 мая, были запущены компанией SpaceX. После окончания процесса развертывания они должны занять свои позиции на орбите высотой 550 километров.

Видео вереницы развертываемых спутников системы Starlink опубликованы в сети.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, SpaceX накануне осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 спутниками проекта Starlink, которая доставила на орбиту груз общей массой 18,5 тонны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/710979" frameborder="0"></iframe> Голландец сумел снять на видео вереницу развертываемых спутников системы Starlink.

Программа Starlink должна состоять из почти 4 тысяч 500 спутников, которые будут двигаться на высоте 1100-1300 километров. Предполагается, что в перспективе на орбиту выведут еще 7 тысяч 500 аппаратов. Они будут на высоте не более 346 километров. Такое количество космических объектов, как отмечается, позволит выходить во всемирную паутину из самых удаленных точек нашей планеты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710766" frameborder="0"></iframe> Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX.

ИСТОЧНИК KP.RU