"Воскресший" журналист Аркадий Бабченко покинул Украину

СЕГОДНЯ 11:11 2019-11-03T11:12:29+03:00

Аркадий Бабченко покинул Украину, но пока не сообщает куда именно решил перебраться из Незалежной Фото: REUTERS

Его коллеги не знают, куда он отправился, но предполагают, что в Эстонию или Финляндию

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Скандально известный журналист Аркадий Бабченко, который инсценировал свою смерть на Украине, решил исчезнуть. Коллеги Бабченко заявили, что он покинул страну и не планирует возвращаться.

Куда именно решил отправиться журналист пока не сообщается. По предварительным данным – это Финляндия или Эстония. Единственное, о чем коллеги Бабченко знают наверняка – он не планирует возвращаться в Россию.

— Бабченко уехал с Украины. То ли в Эстонию, то ли в Финляндию. Не исключено, что насовсем, — отметил коллега журналиста Евгений Киселев на своей странице в Facebok.

Две страны, которые назвал Киселев, являются новыми. Ранее источники ФАН утверждали, что Бабченко принял решение перебраться в Норвегию. Такими мыслями он делился сразу после выборов в стране, которые привели к власти Владимира Зеленского.

Журналист планировал получить политическое убежище в Европе, так как опасается преследований со стороны новой украинской власти.

Сам Бабченко пока никак не выдает своего местоположения. 1 ноября он оставил в Facebook пост, в котором признался, что пришло осознание – возвращаться в Россию нельзя. Если решиться на такой шаг и переехать, то «некому даже позвонить».

ИСТОЧНИК KP.RU