В ООН назвали число погибших за пять лет войны в Донбассе

СЕГОДНЯ 14:03 2019-11-03T14:03:23+03:00

В ООН посчитали число погибших за пять лет войны в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жертвами стали более трех тысяч человек

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В Организации объединенных наций посчитали число жертв войны на Донбассе. За пять лет, что длится ситуация, погибли более трех тысяч человек.

Статистика выглядит ужасающе. По данным ООН, помимо погибших, сотни тысяч человек были вынуждены оставить свое жилье. О результатах исследования сообщается на официальной странице организации в Twitter.

Погибшими значатся 3 300 человек

Ранены – 9 тысяч человек,

Внутренними переселенцами стали 1,3 миллиона человек.

В помощи нуждается три с половиной миллиона человек, отметили в организации.

Пока ситуация с территорией не решена. С приходом к власти Владимира Зеленского снова заговорили о разведении войск и обмене пленными, сообщает Утро.ру.

Иногда в Киеве озвучивают мысли, что стоит взыскать с России средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, так как власти страны не планируют финансировать неподконтрольные им территории ДНР и ЛНР.

Ранее сайт kp.ru разбирался, что получили и что потеряли за эти долгие годы мятежные и независимые республики - ДНР и ЛНР?

ИСТОЧНИК KP.RU