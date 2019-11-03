Россиянин Денис Лисов, вывезший детей из Швеции, прилетел в Москву
Ранее мужчина с тремя детьми был задержан пограничниками в аэропорту Варшавы
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Гражданин РФ Денис Лисов, который ранее вывез своих детей из Швеции, прилетел в воскресенье, 3 ноября, с семьей из Варшавы в Москву.
Ранее мужчину с тремя детьми Алисой, Серафимой и Софьей задержали пограничники в аэропорту Варшавы. Оттуда они пытались вылететь в Москву. До этого некоторое время они жили в Швеции. Об этом сообщает "Рамблер".
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ИСТОЧНИК KP.RU