Россиянин Денис Лисов, вывезший детей из Швеции, прилетел в Москву

СЕГОДНЯ 15:10 2019-11-03T15:10:08+03:00

Ранее мужчина с тремя детьми был задержан пограничниками в аэропорту Варшавы

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Гражданин РФ Денис Лисов, который ранее вывез своих детей из Швеции, прилетел в воскресенье, 3 ноября, с семьей из Варшавы в Москву.

Ранее мужчину с тремя детьми Алисой, Серафимой и Софьей задержали пограничники в аэропорту Варшавы. Оттуда они пытались вылететь в Москву. До этого некоторое время они жили в Швеции. Об этом сообщает "Рамблер".

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ИСТОЧНИК KP.RU