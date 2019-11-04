В США школьник пришел на Хэллоуин в костюме Гитлера и лишил работы двух учителей

СЕГОДНЯ 07:48 2019-11-04T07:48:32+03:00

Скандал разгорелся из-за опубликованных ранее в Сети фото, на которых мальчик делает нацистские приветствия перед своими одноклассниками

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В начальной школе Криксайд американского штата Юта ученик младших классов пришел на Хэллоуин не в привычном для праздника костюме привидения или вампира, а в костюме...Адольфа Гитлера!

Настоящий скандал разгорелся в учебном заведении после публикации в Сети фото с празднования дня нечисти. На фотографиях мальчик делает нацистские приветствия перед своими одноклассниками.

Это настолько шокировало общественность и руководство школы, в которой произошел данный инцидент, что спустя несколько дней стало известно об увольнении директора и одного из учителей учебного заведения.

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ИСТОЧНИК KP.RU