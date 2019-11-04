"Регулярный сон и горсть орехов": Диетологи назвали способы похудения без спорта

СЕГОДНЯ 10:34 2019-11-04T11:17:30+03:00

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Американские диетологи пять простых способов избавиться от жира без физических упражнений.

По словам специалистов, человек может похудеть, увеличив в своем рационе количество богатых белком продуктов. К слову, это не обязательно мясо, птица, рыба. В разумных количествах можно употреблять тофу, фасоль, горох, нут, орехи, семена чиа, тыквенные семечки, несоленый арахис.

Диетологи также подчеркивают, что высокий уровень стресса в сочетании с высококалорийными продуктами неизбежно приводит к увеличению веса.

Специалисты советуют отказаться от сладких и подслащенных напитков. В том числе, и от энергетиков. Кроме того, недавнее исследование показало, что употребление подслащенных безалкогольных напитков связано с повышенным риском смерти от болезней кровообращения и других недугов.

По словам диетологов, еще одно правило для эффективного похудения - хороший регулярный сон.

Диетологи также посоветовали соблюдать "прерывистый" режим питания. Он заключается в том, чтобы в течение восьми часов ежедневно потреблять суточную норму калорий, а в остальное время не есть.

ИСТОЧНИК KP.RU