2019-11-04T11:17:30+03:00
Здоровье

"Регулярный сон и горсть орехов": Диетологи назвали способы похудения без спорта

По словам специалистов, высокий уровень стресса приводит к увеличению веса
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Регулярный сон и горсть орехов": Диетологи назвали способы похудения без спорта"Регулярный сон и горсть орехов": Диетологи назвали способы похудения без спортаФото: EAST NEWS
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Американские диетологи пять простых способов избавиться от жира без физических упражнений.

По словам специалистов, человек может похудеть, увеличив в своем рационе количество богатых белком продуктов. К слову, это не обязательно мясо, птица, рыба. В разумных количествах можно употреблять тофу, фасоль, горох, нут, орехи, семена чиа, тыквенные семечки, несоленый арахис.

Диетологи также подчеркивают, что высокий уровень стресса в сочетании с высококалорийными продуктами неизбежно приводит к увеличению веса.

Специалисты советуют отказаться от сладких и подслащенных напитков. В том числе, и от энергетиков. Кроме того, недавнее исследование показало, что употребление подслащенных безалкогольных напитков связано с повышенным риском смерти от болезней кровообращения и других недугов.

По словам диетологов, еще одно правило для эффективного похудения - хороший регулярный сон.

Диетологи также посоветовали соблюдать "прерывистый" режим питания. Он заключается в том, чтобы в течение восьми часов ежедневно потреблять суточную норму калорий, а в остальное время не есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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