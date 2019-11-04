2019-11-04T17:28:35+03:00
В мире

«Полетит если только с верхнего этажа»: В Сети высмеяли «не сбиваемую» сверхзвуковую украинскую ракету

Макет ракеты «Молния» представили на выставке «Оружие и безопасность — 2019»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Макет ракетыМакет ракетыФото: Кадр видео
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Украинские конструкторы представили на выставке «Оружие и безопасность-2019» новую сверхзвуковую ракету. Новинка отличается тем, что по словам создателей, ее невозможно сбить. «Молнию» в будущем планируют поставить на самолеты Су-27 и Су-24М. Видеоролик, на котором показали, как выглядит прототип ракеты, разместили в YouTube.

Правда, некоторые пользователи усомнились в сверхкачествах, о которых заявили разработчики.

- Я какой никакой инженер, но эта ракета не полетит, если только с верхнего этажа, - написал в комментариях Валерий Поляков.

Некоторым показалось, что макет выглядит не очень профессионально:

- Новости авиамодельного кружка, - написал Ruslan Malutin.

- Я такие модели делал в детстве, кружке «умелые руки», - рассказал пользователь под ником Вася Серый.

- Интересно, а эксперт, который заявляет, что ракету со скоростью полета 2500км/ч сбить не возможно, в курсе существования ЗРК "ТОР", "БУК", С-300, С-350, С-400 и других, которые могут перехватывать цели со скоростью 1000м/с (3600км/ч) и выше, - написал Игорь.

В ответ на критику защитники проекта напомнили, что это всего-лишь макет и в реальности ракета может выглядеть по-другому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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