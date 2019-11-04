В Греции обнаружили 41 нелегального мигранта в фуре-рефрижераторе

СЕГОДНЯ 17:38 2019-11-04T17:40:29+03:00

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Еще одну фуру с мигрантами, которые прятались в рефрижераторе, обнаружила полиция. На этот раз машину остановили в Греции. К счастью, все люди в грузовом отсеке были живы. Напомним, в Великобритании 23 октября для проверки остановили точно такой же большегруз. Когда открыли отсек с хладоустановкой, оказалось, что внутри были люди. Все они погибли – замерзли насмерть. Среди 39 нелегальных мигрантов, которые таким способом пытались попасть в Европу, был один ребенок.

В Греции в отсеке рефрижератора находился 41 человек. Как сообщает греческое издание Kathimerini, все они живы. Теперь их, а также водителя ждет долгий разговор с полицией. Известно, что большинство мигрантов – афганцы. Их личности продолжают устанавливать. Водитель фуры – гражданин Грузии.

Спасло людей во время такого длительного «путешествия» то, что холодильник вышел из строя.

ИСТОЧНИК KP.RU