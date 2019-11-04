В порту Испании задержали россиянина по делу 2014 года о контрабанде кокаина

СЕГОДНЯ 19:06 2019-11-04T19:07:50+03:00

Мужчина путешествовал на яхте, но из-за плохой погоды был вынужден пришвартоваться в порту Тарифы

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Владельца парусника, который причалил к берегу из-за плохой погоды, арестовали в Испании. Оказалось, любитель морских путешествий находился в международном розыске. В 2014 году россиянин попался в Перу на контрабанде кокаина, наркотик он спрятал в переносном радио. По законам Перу за перевозку наркотиков положено наказание до 15 лет тюрьмы. Тогда мужчине удалось скрыться. Попался она в руки полиции случайно – подвела погода.

Вместе с женщиной, тоже гражданкой России, он направлялся на яхте по Средиземному морю в португальский город Портиман. Но стихия настигла у порта Тарифы в Испании и он запросил разрешение причалить к берегу.

- Когда он захотел покинуть территорию порта и выйти в город, его начали проверять. По полицейским базам выяснилось, что есть ордер Интерпола – на основании запроса перуанских властей, которые его разыскивают в связи с перевозкой кокаина, - рассказал РИА Новости представитель пресс-службы управления Национальной полиции в Кадисе.

Пока не ясно, будут экстрадировать в Перу или нет - это решит испанский суд. Пока мужчина арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU