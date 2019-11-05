Эксперты рассказали, законны ли штрафы за прогулы детсада

СЕГОДНЯ 07:58 2019-11-05T07:58:46+03:00

Эксперты сходятся во мнении, что решать проблему с "прогульщиками" нужно обязательно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подобную инициативу хотят ввести, чтобы освободить места прогульщиков для тех, кто в них нуждается

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В регионах все чаще стали озвучивать инициативы ввести штрафы для прогульщиков детских садов. Одними из последних о подобном задумались в Архангельске.

На данный шаг решились, чтобы избавиться от очередей. Пока из нуждающихся выстраивается очередь, «прогульщики» удерживают места, которые могли бы пригодиться другим, и не платят родительские взносы.

Эксперты сходятся во мнении, что штрафы и угрозы в этой ситуации незаконны, но исправлять положение необходимо.

Порядок оказания услуг дошкольными учреждениями в России регулируется законом «Об образовании». В соответствии с п. 2 ст. 61, в случае когда речь идет о бесплатных образовательных услугах, отчисление возможно только по инициативе одной из сторон или в случае ликвидации учреждения. Речи о штрафах в документе нет.

Зато подобные правила могут быть прописаны в локальных актах учреждения.

- В договоре, который заключается между родителем и детским садом, есть строка «Ознакомление с актами». И если родитель подписал договор, а в локальном акте такие штрафы прописаны в соответствии с буквой закона, если родитель знал это и подписал, тогда это законно, — комментирует «Известиям» Лариса Шевченко, президент Российского национального комитета Всемирной организации по дошкольному образованию.

Проблема с прогульщиками существует не только на бумагах, но чтобы исправить ситуацию нужны меры не регионального уровня.

- Корни в другом. Вопросы с местами, обеспечением, зарплатами – все это про развитие системы дошкольного образования. Сейчас они находятся на местном бюджете, с этим связана огромная проблема, - уверен Владимир Собкин, профессор, директор Института социологии образования, академик Российской академии образования.

Правила, касающиеся прогульщиков, должны быть зафиксированы на федеральном уровне, только в этом случае система будет работать.

ИСТОЧНИК KP.RU