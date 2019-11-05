Принцесса Диана до родов скрывала от Чарльза пол второго ребенка
Королевский биограф Эндрю Мортон поделился тайнами королевской семьи. Оказывается, принцесса Диана скрывала от супруга пол второго ребенка.
После рождения старшего сына Уильяма, принц Чарльз мечтал о дочке и не скрывал своего желания.
О том, что будет мальчик, Диана узнала на УЗИ и приняла решение не выдавать данную тайну. Она подпитывала надежды сына Елизаветы II и отказывалась озвучивать пол крохи.
До самого рождения невестка Ее Величества хранила тайну и только в роддоме все стало явным.
Увидев новорожденного, принц Чарльз был шокирован. Вторым потрясением для него стал цвет волос мальчика.
Принц Гарри родился рыжим, а то время как у Чарльза темный цвет волос, а леди Ди была блондинкой. Этот факт еще больше настроил родителя против наследника.
Долгое время Чарльз не хотел признавать Гарри своим сыном и даже предполагал, что Диана родила сына от любовника, сообщает Пятый канал.
ИСТОЧНИК KP.RU