Принцесса Диана до родов скрывала от Чарльза пол второго ребенка

СЕГОДНЯ 10:19 2019-11-05T10:19:29+03:00

Принц мечтал о дочери, а Леди Ди носила под сердцем сына

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Королевский биограф Эндрю Мортон поделился тайнами королевской семьи. Оказывается, принцесса Диана скрывала от супруга пол второго ребенка.

После рождения старшего сына Уильяма, принц Чарльз мечтал о дочке и не скрывал своего желания.

О том, что будет мальчик, Диана узнала на УЗИ и приняла решение не выдавать данную тайну. Она подпитывала надежды сына Елизаветы II и отказывалась озвучивать пол крохи.

До самого рождения невестка Ее Величества хранила тайну и только в роддоме все стало явным.

Увидев новорожденного, принц Чарльз был шокирован. Вторым потрясением для него стал цвет волос мальчика.

Принц Гарри родился рыжим, а то время как у Чарльза темный цвет волос, а леди Ди была блондинкой. Этот факт еще больше настроил родителя против наследника.

Долгое время Чарльз не хотел признавать Гарри своим сыном и даже предполагал, что Диана родила сына от любовника, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU