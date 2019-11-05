2019-11-05T12:22:13+03:00
Наука

Дайверы обнаружили на дне моря бутылки с редким алкоголем

Специалисты подняли на берег французский коньяк и ликер
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Дайверы нашли на дне моря почти 1000 бутылок редкого алкоголяДайверы нашли на дне моря почти 1000 бутылок редкого алкоголя
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На дне Балтийского моря дайверы нашли 900 бутылок с редким алкоголем. Оказалось, что 600 из найденных бутылок заполнены французским коньяком марки De Haartman & Co, который уже не выпускают, а еще 300 бутылок содержат ликер Benedictine, который теперь принадлежит компании Bacardi.

Сообщается, что спиртное в 1917 году должны были доставить в Петроград во время Первой мировой войны. Ценный груз в Россию перевозил шведский пароход. Однако в пути корабль был задержан немецкой подложкой и экипаж решил затопить свой товар, поскольку алкоголь в те времена считался контрабандой.

Затонувший груз был найден еще в 1999 году, однако достать его не было возможности. Сейчас же бутылки со спиртным достали с помощью роботов. Весь алкоголь удалось доставить на берег в ценности и сохранности. В ближайшее время несколько бутылок будет доставлено в Россию и Швецию для экспертизы, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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