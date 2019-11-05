2019-11-05T16:52:37+03:00
Общество

В Госдуме одобрили в первом чтении законопроект о запрете продажи гаджетов без российского ПО

Если проект одобрят в следующих чтениях, то закон может в ступить в силу с 1 июля 2020 года
Юлия САЛЬНИКОВА
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В случае принятия закона технику без российского ПО к продаже не допустятВ случае принятия закона технику без российского ПО к продаже не допустятФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Депутаты одобрили законопроект о предварительной установке российского программного обеспечения на гаджеты перед продажей. Это значит, что технику- смартфоны, компьютеры, планшеты, телевизоры с функцией Smart-TV будет запрещено продавать без предварительной установки российского ПО. Пока законопроект принят только в первом чтении. Впереди будут еще рассмотрения поправок в закон о «Защите прав потребителей». В случае, если закон одобрят на всех этапах, то изменения вступят в силу уже с 1 июля 2020 года.

Законопроект разработан группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Сергеем Жигаревым. Функции по составлению перечня товаров, на которые нужно устанавливать ПО, а также список этих программ, ляжет на правительство.

Принятие закона поможет продвигать российские программ на рынке информационных технологий, с таким комментарием к законопроекту выступили в кабинете министров.

Ранее принято решение перевести государственные компании на российское программное обеспечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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