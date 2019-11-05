2019-11-05T18:28:30+03:00
В мире

В Мексике неизвестные расстреляли машины с мормонами: 12 человек погибли

Еще пятерым детям удалось сбежать, сейчас они числятся пропавшими без вести
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дети спаслись бегством и прячутся уже суткиДети спаслись бегством и прячутся уже суткиФото: REUTERS
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В результате расстрела группы мормонов в Мексике погибли 12 человек. Такие данные приводит газета Universal. Нападение произошло в понедельник 4 ноября. На автомобили, которые ехали из штата Чиуауа в штат Сонора напали вооруженные люди. Одной из машин пуля попала в бензобак – пять человек, включая четырех детей, просто не смогли выбраться из горящего автомобиля. Погибшими оказалась сестра активиста Хулиана ЛеБарона и ее дети. Вскоре стало известно о гибели двух женщин и пятерых их детей.

С места жестокой расправы пятерым детям удалось сбежать. Где находятся несовершеннолетние, на глазах которых неизвестные расстреляли их семью, не известно. Для поиска пропавших без вести организован поисковый отряд, в который вошли полицейские и военные.

После расстрела в понедельник вечером семья ЛеБарон обратилась в мормонам Мексики с просьбой вооружиться и отправиться на поиски детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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