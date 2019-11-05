2019-11-05T19:06:47+03:00
Общество

Диетолог назвала самые вредные сладости

Врач объяснила, какие десерты можно считать «бомбой для желудка»
Юлия САЛЬНИКОВА
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При покупке сладостей стоит заглянуть в составПри покупке сладостей стоит заглянуть в составФото: RUSSIAN LOOK
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Самые вредные сладости содержат в составе одновременно сахар и трансжиры. Об этом рассказала «Вечерней Москве» врач-диетолог Елена Соломатина. Под трансжирами медики понимают жир, который используют вместо сливочного масла. На этикетке этот продукт обычно обозначают как «кондитерский жир» или маргарин. Выделяются на фоне пирожных в этой связи пончики, потому что их обычно жарят как раз в таком жире. На выходе получается продукт, максимально пропитанный трансжирами.

Опасны также химические вещества в составе. Узнать об их наличии можно, даже не глядя на этикетку, такой продукт выдает яркий кислотный цвет, который привлекает повышенное внимание детей. Но даже взрослым стит избегать таких продуктов. Чтобы убедиться, что пирожное покрасили не с помощью свекольного сока или куркумы, стоит заглянуть в состав: тартразин — синтетический азокраситель, пищевая добавка E102, или пурпурно-красный Е122 – наиболее вредные красители.

- Подобные изделия бюджетны, так как трансжиры и химические ароматизаторы вкупе с красителями стоят совсем немного. Они продаются штучно или вразвес, их покупают. Но подобное пирожное — просто «бомба» для желудка, -сказала врач.

Безопасным можно считать мармелад, но только если он сделан из агар-агара, вытяжки из водорослей. Но часто производители используют химические загустители, которые даже более вредны, чем желатин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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