2019-11-05T19:44:58+03:00
Общество

Путин предложил заменить Википедию электронной Большой российской энциклопедией

В 2017 году президенту показали 35 томов Большой российской энциклопедии
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент предложил создать аналог Википедии в РоссииПрезидент предложил создать аналог Википедии в РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Владимир Путин предложил заменить в России Википедию на научную энциклопедию в электронном виде. Большую российскую энциклопедию выпустили еще в 2017 году. Работа над проектом шла с 2002 года. Президенту в Кремле в декабре 2017 года показали все 35 томов.

Выступая на заседании совета по русскому языку, глава государства выступил с предложением перевести материалы энциклопедии в электронный вид. Таким образом интернет-портал мог бы стать достойной заменой Википедии.

- Вот это будет, во всяком случае, достоверная информация, в хорошей современной форме предложенная, - приводит слова президента РИА Новости.

Информация о том, что в России может появиться аналог Википедии, но на основе данных энциклопедии, появилась еще в сентябре 2019 года. Озвучена даже цифра – на проект из бюджета страны могут выделить 1,7 миллиардов рублей в 2020-2022 годах.

Путину показали законченную Большую российскую энциклопедию.Статья про самого Путина в энциклопедии тоже есть — между материалами про предпринимателя Путилова и землеройку Путораки — и занимает аж 22 страницыДмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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