Новак назвал судебные иски «Нафтогаза» к «Газпрому» абсурдными
Александр Новак прокомментировал новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому». Украинская компания обратилась в Стокгольмский суд с требованием взыскать с российского предприятия 12 миллиардов долларов. Это сумма, которая по мнению украинской стороны компенсирует потери компании. Речь идет сразу о нескольких видах компенсации – основная это пересмотр тарифа. В «Нафтогазе» рассчитывают, что им вернут разницу между той суммой, что «Газпром» уже заплатил за транзит, и суммой, которую они хотели бы получить с учетом новых тарифов.
Во вторник глава «Нафтогаз» сообщил, что сумма претензий достигла 22 миллиардов рублей.
- Это абсурдные иски, которые не создают хорошей основы, чтобы договариваться на долгосрочной основе, на перспективу, - приводит слова министра энергетики Александра Новака ТАСС.
Глава ведомства считает, что прежде, чем заключать новый договор, нужно прийти к «нулевому варианту», то есть окончательно решить спор, который идет между компаниями в суде.
- Мы считаем, что нужно вернуться к теме урегулирования на базе «нулевого варианта» всех вопросов, касающихся споров между нами, и не рождать новых, абсурдных исков, - сказал министр.
ИСТОЧНИК KP.RU