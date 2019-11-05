2019-11-05T20:05:10+03:00
Политика

Новак назвал судебные иски «Нафтогаза» к «Газпрому» абсурдными

Если Украина хочет договориться по транзиту газа, то нужно вернуться к «нулевому варианту, считает министр энергетики
Юлия САЛЬНИКОВА
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Судебная тяжба между компаниями идет больше годаСудебная тяжба между компаниями идет больше годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Александр Новак прокомментировал новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому». Украинская компания обратилась в Стокгольмский суд с требованием взыскать с российского предприятия 12 миллиардов долларов. Это сумма, которая по мнению украинской стороны компенсирует потери компании. Речь идет сразу о нескольких видах компенсации – основная это пересмотр тарифа. В «Нафтогазе» рассчитывают, что им вернут разницу между той суммой, что «Газпром» уже заплатил за транзит, и суммой, которую они хотели бы получить с учетом новых тарифов.

Во вторник глава «Нафтогаз» сообщил, что сумма претензий достигла 22 миллиардов рублей.

- Это абсурдные иски, которые не создают хорошей основы, чтобы договариваться на долгосрочной основе, на перспективу, - приводит слова министра энергетики Александра Новака ТАСС.

Глава ведомства считает, что прежде, чем заключать новый договор, нужно прийти к «нулевому варианту», то есть окончательно решить спор, который идет между компаниями в суде.

- Мы считаем, что нужно вернуться к теме урегулирования на базе «нулевого варианта» всех вопросов, касающихся споров между нами, и не рождать новых, абсурдных исков, - сказал министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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