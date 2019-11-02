2019-11-02T19:33:37+03:00
В мире

Украинский «Нафтогаз» правил в Стокгольмский арбитражный суд новый иск к «Газпрому»

Компания рассчитывает получить 12 миллиардов долларов
Юлия САЛЬНИКОВА
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"Нафтогаз" хочет 12 миллиардов долларов в качестве компенсации"Нафтогаз" хочет 12 миллиардов долларов в качестве компенсацииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинская компания «Нафтогаз» направила в арбитражный суд Стокгольма иск к «Газпрому» на 12 миллиардов долларов. О желании взыскать с российской компании деньги представители украинской организации заявляли еще в октябре этого года. Правда, речь шла тогда об 11 миллиардах долларов. Такие деньги «Нафтогаз» хочел получить в качестве компенсации за прекращение транзита российского газа через территорию Незалежной.

В марте 2018 года "Газпром" официально уведомил «Нафтогаз Украины» о расторжении контрактов на транзит и поставку газа. Украинская сторона обратилась в суд, чтобы взыскать с российской компании компенсацию за понесенные в результате прекращения сделки убытки. Спор компаний решали в арбитражном суде Стокгольма. Изначально суд постановил выплатить украинцам 2,6 миллиарда долларов. Но в "Газпроме" подали встречный иск.

- Российская сторона обратилась в арбитраж еще 18 апреля 2018 года. Теперь «Нафтогаз» защищается, поэтому отправил встречный иск, - приводит слова исполнительного директора украинской компании Юрия Витренко РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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