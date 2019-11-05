В МИД прокомментировали отказ Эстонии пропускать самолет с российским вице-премьером

СЕГОДНЯ 21:22 2019-11-05T21:22:45+03:00

Это уже третий раз, когда Таллин не дает разрешение на заход российским кораблям и самолетам

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Ситуацию с отказом Эстонии дать разрешение на полет российскому самолету прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Напомним, Таллин запретил полет через территорию страны воздушному судну, на борту которого находился зампред правительства России. Также под запрет попал корабль «Академик Примаков», которого не пропустили в территориальные воды Эстонии.

Причину отказа власти страны не объяснили, что вызывает удивление в российском МИД.

- Данное решение (запрет на заход в таллинский порт российскому судну) вызывает крайнee недоумение с учетом того, что этому жe судну в нынешнем году эстонской стороной дважды прeдоставлялись соответствующие разрешения, - приводит слова Марии Захаровой ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU