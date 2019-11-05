2019-11-05T22:31:23+03:00
Общество

Госавтоинспекция напоминает, как пешеходу обезопасить себя на улицах города осенью и зимой

В эфире Радио "КП" полковник полиции Сергей Хранцкевич рассказал о том, как каждому из участников дорожного движения следует подготовиться к зиме
Анна ГЛАДКИХ
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Фото: Андрей МИНАЕВ
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В эфире Радио «Комсомольская правда» замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Сергей Хранцкевич рассказал о том, как каждому из участников дорожного движения следует подготовиться к зиме.

Со сменой сезона темнеть начинает рано, а в темное время суток водителям гораздо сложнее увидеть пешехода. Необходимо помнить и о том, что в условиях гололеда водителям становится сложнее остановиться заранее.

Согласно ПДД пешеход имеет право вступить на проезжую часть только после того, как он убедится, что водитель его увидел и пропускает. Более того, пешеход обязан убедиться, что пропускают его водители всех транспортных средств, находящихся на проезжей части.

– Пешеходам нужно использовать одежду более светлых тонов, необходимо использовать светвозвращающие элементы, тогда у водителя будет возможность увидеть пешехода заранее, и, соответственно, вовремя остановиться, – напомнил Сергей Хранцкевич.

В эфире программы «Россия в движении» речь шла и о том, как удалось снизить количество аварий с участием пешеходов за последние несколько лет.

– Третий год подряд идет снижение аварий с участием пешеходов. Это не только заслуга Госавтоинспекции, но и совместная с Минпросвещения разъяснительная работа с детьми, информирование населения, разъяснение требований законодательства, которые направлены на снижение аварийности, – рассказал Сергей Хранцкевич. – В старших группах детского сада ребята уже хорошо воспринимают эту информацию, и бывает, что они объясняют родителям, почему не надо перебегать дорогу на «красный».

Детям в садике поясняют, какие бывают дорожные ловушки и как в них не попасть, почему так важно снимать на дороге наушники, и как световозвращающий элемент на куртке может спасти жизнь.

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@TrueKPRU
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