В школах Алтайского края создали 10 тысяч новых учебных мест

СЕГОДНЯ 15:03 2019-11-06T15:03:16+03:00

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Почти 10 тысяч новых учебных мест появились в школах Алтайского края за последние четыре года. На строительство и капитальный ремонт учебных заведений в регионе было направлено 5,1 млрд. рублей, в том числе 1,6 млрд. из федерального бюджета, и почти 3 млрд. руб. - из регионального.

Госпрограмму по созданию новых учебных мест на 2015-2025 годы Алтайский край в этом году выполнил на 100 процентов. Подводя ее итоги 5 ноября во время заседания правительства края, губернатор Виктор Томенко отметил: впереди у региона еще более масштабные задачи. Планируется, что все школы Алтайского края перейдут на обучение в одну смену. Для этого до 2025 года в регионе построят 32 новых школы и капитально отремонтируют 117 учебных заведений. На это потребуется около 30 млрд. рублей.

Наиболее остро проблема с нехваткой учебных мест стоит в городах — именно в них планируется в первую очередь строить новые школы и капитально ремонтировать старые. За 2016-2019 годы в столице края Барнауле были построены четыре новые школы: за парты в них сели 1650 учеников. Еще 2200 новых учебных мест появились после капитального ремонта 22 барнаульских школ. В 19 муниципалитетах региона проблема сбыла решена за счет более эффективной организации уже имеющихся помещений.

Говоря о планах на ближайшие годы, губернатор Виктор Томенко подчеркнул: муниципалитетам необходимо резервировать участки под строительство школ и детских садов уже на этапе проектирования жилых микрорайонов. Глава Алтайского края также поручил рассмотреть возможность увеличения объема капитального ремонта школ, в том числе за счет привлечения средств федерального бюджета.